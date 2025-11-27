Die Zufahrt von der Bundesstraße 100 nach Holzweißig ist gesperrt. Was sind die Gründe für die Sperrung?

Keine Durchfahrt von der B 100 - Abzweig nach Holzweißig ist dicht, Umleitung ausgeschildert

Holzweissig/MZ. - Zwei Tage später als ursprünglich vorgesehen ist am Mittwoch die Zufahrt von der B 100 nach Holzweißig gesperrt worden. Autofahrer müssen längere Wege in Kauf nehmen. Grund für die Sperrung sind laut Landkreis dringende Erdarbeiten unmittelbar hinter der Kreuzung Brehnaer Straße/Straße des Friedens.