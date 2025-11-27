weather wolkig
  4. Lange Sperrung: Keine Durchfahrt von der B 100 - Abzweig nach Holzweißig ist dicht, Umleitung ausgeschildert

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 27.11.2025, 11:35
Die Friedensstraße Richtung Holzweißig ist gesperrt.
Die Friedensstraße Richtung Holzweißig ist gesperrt. (Foto: Benjamin Telm)

Holzweissig/MZ. - Zwei Tage später als ursprünglich vorgesehen ist am Mittwoch die Zufahrt von der B 100 nach Holzweißig gesperrt worden. Autofahrer müssen längere Wege in Kauf nehmen. Grund für die Sperrung sind laut Landkreis dringende Erdarbeiten unmittelbar hinter der Kreuzung Brehnaer Straße/Straße des Friedens.