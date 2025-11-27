Am Bahnhof in Könnern haben Bundespolizisten einen Mann kontrolliert, der unbefugt die Gleise überquerte. Kurz darauf klickten die Handschellen.

Gleise am Bahnhof in Könnern überquert: Polizei nimmt 30-Jährigen fest

Am Bahnhof in Könnern haben Bundespolizisten einen Mann festgenommen.

Könnern. - Eine Ordnungswidrigkeit hat für einen 30-Jährigen nun schwere Folgen: Die Polizei nahm den Mann in Könnern fest, nachdem er am Bahnhof die Gleise überquerte.

Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Streife der Bundespolizei den Mann, wie er über die Gleise ging. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass nach ihm gefahndet wird.

Laut den Angaben hatte das Amtsgericht Aschersleben gegen den 30-Jährigen seit Oktober 2025 Untersuchungshaft angeordnet. Er sei Verdächtiger bei einer Vielzahl von Straftaten, unter anderem Hausfriedensbruch, Nötigung, Diebstahl, Bedrohung und Unterschlagung, so die Polizei.

Dennoch erschien er im Oktober nicht zur Hauptverhandlung, so die Polizei weiter. Daher wurde ein Haftbefehl ausgestellt.