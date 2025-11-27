Kommt nach dem Gefängnis-Aus jetzt ein Gewerbegebiet nach Trotha? Warum steht ein Zaun vor dem Geschäft von Juwelier Dirk Beyse? Wie besiegt der HFC die Angst vor Eilenburg? Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 27. November 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 27. November 2025: Gewerbe statt Gefängnis in Trotha? +++ Juwelier ärgert sich über Zaun +++ HFC spielt gegen Angstgegner

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Donnerstag, 27. November, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 26. November. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist neu am Donnerstag in Halle:

7.38 Uhr – Das hat der Stadtrat gestern beschlossen

Der Stadtrat Halle tagte gestern. Es ging unter anderem um die Jahresabschluss der Stadt, höhere Kosten für den Grundschulneubau in der Schimmelstraße und einen neuen Gleichstellungsaktionsplan. Hier gibt es die ganze Sitzung immer noch zum Nachlesen im Liveticker.

Das Stadtratsplenum tagt am Mittwoch im Festsaal des Stadthauses am Marktplatz. (Foto: Jonas Nayda)

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Simon Ecker: Halles Elefanten verlassen den Bergzoo

7.03 Uhr – 30 Jahre Sozialarbeit im Süden der Stadt

Aus einer Eltern-Initiativgruppe ist in Halle der Verein Kinder- und Jugendhaus hervorgegangen. In 30 Jahren ist er zu einer festen Größe der Sozialarbeit im Süden der Stadt geworden.

Ganz in Familie: Was ein Verein in Halle Kindern und Eltern in der Südstadt bietet

Couragierte Chefin mit langem Atem: Beate Gellert ist Mitbegründerin und von Anfang an Geschäftsführerin des Vereins Kinder- und Jugendhaus. (Foto: Steffen Schellhorn)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

6.46 Uhr – Band „Club Sinnflut“ spielt in Petersberg

Raus aus dem Einheitsbrei: Die Band „Club Sinnflut“ spielt beim „Clubhaus Freiwohn“ in Petersberg Songs von Gundermann und eigene Weihnachtslieder.

Band „Club Sinnflut“: Immer wieder Gundermann

Allzeit gut beschirmt: „Club Sinnflut“-Musikerin Alexandra Reppe, geboren in Halle. (Foto: Daniel Friese)

6.25 Uhr – HFC vor Duell mit Angstgegner Eilenburg

In der Vorsaison konnte der FC Eilenburg den HFC zweimal ärgern. Wovor Trainer Schröder vor dem jetzigen Duell mit dem Außenseiter warnt.

Wie HFC-Trainer Schröder für das Spiel gegen „Angstgegner“ Eilenburg plant

Robert Schröder peilt einen Sieg gegen den FC Eilenburg an. (Foto: IMAGO/Köhn)

In Podcast-Folge 33 von „Chemie kennt keine Liga“ mit dem Titel Wiederauferstehung im Paradies - der HFC überrascht mit zwei Gesichtern diskutieren die Kollegen, wie aus Krise wieder Aufbruch wurde – mit taktischen Kniffen, einem neuen Goalgetter und spürbarem Zusammenhalt.

6.12 Uhr – Juwelier ärgert sich über Zaun vor Geschäft

Der Juwelier Dirk Beyse ist empört. Genau vor seinem Geschäft wurde ein Bauzaun aufgestellt, der Blick auf die Schaufenster ist verdeckt. Die Stadt rechtfertigt die Maßnahme mit dem Weihnachtsmarkt.

„Vor die Nase gesetzt“: Juwelier in Halle ärgert sich über Bauzaun vor seinem Geschäft in Kleinschmieden

Ein Bauzaun in Kleinschmieden schränkt den Blick auf das dortige Juweliergeschäft stark ein. (Foto: Beyse)

5.53 Uhr – Gewerbegebiet statt Gefängnis für Tornau?

Der Stadtrat Halle hat über die Prüfung möglicher Gewerbeflächen in Tornau abgestimmt, nachdem das Gefängnis nicht an den Standort kommt. Auch Anwohner und eine Bürgerinitiative meldeten sich zu Wort.

Gewerbegebiet statt Gefängnis? Das sagen betroffene Anwohner aus Halle-Tornau

Bereits 2024 fand auf Initiative der BI „Halles Grüner Norden“ ein Bürgergespräch zur JVA Tornau statt. (Archivfoto: Denny Kleindienst)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.