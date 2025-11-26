Der Juwelier Dirk Beyse ist empört. Genau vor seinem Geschäft wurde ein Bauzaun aufgestellt, der Blick auf die Schaufenster ist verdeckt. Die Stadt rechtfertigt die Maßnahme mit dem Weihnachtsmarkt.

„Vor die Nase gesetzt“: Juwelier in Halle ärgert sich über Bauzaun vor seinem Geschäft in Kleinschmieden

Ein Bauzaun in Kleinschmieden schränkt den Blick auf das dortige Juweliergeschäft stark ein.

Halle (Saale)/MZ. - Kleinschmieden hat sich in eine Sicherheitsschleuse verwandelt. In der Durchgangsstraße zwischen Großer Uli und Marktplatz hat die Stadt mehrere schwere Poller und eine temporäre Schrankenanlage aufgestellt. Zudem gibt es einen Bauzaun, der die Straße vom Fußgängerweg abtrennt. Der Zaun ist mit weißer Folie verhangen. Sehr zum Ärger von Dirk Beyse.