Im kommenden Jahr beginnen umfassende Baumaßnahmen im halleschen Bergzoo. Das bringt schon bald große Veränderungen für Halles Elefantenfamilie. Wo Halles Dickhäuter ein neues Zuhause finden und wann es heißt, Abschied zu nehmen.

Halles Elefantenherde wird schon bald den Bergzoo verlassen.

Halle (Saale)/MZ. - Fans der halleschen Dickhäuter müssen jetzt ganz tapfer sein: Halles Bergzoo kündigt überraschend den Abschied von seiner Elefantenherde an. Schon bald soll sie ein neues Zuhause in einem bekannten Tierpark in Deutschland bekommen.