weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Abschied vom Bergzoo: Schock für Dickhäuter-Fans: Elefantenherde verlässt überraschend Zoo Halle

Abschied vom Bergzoo Schock für Dickhäuter-Fans: Elefantenherde verlässt überraschend Zoo Halle

Im kommenden Jahr beginnen umfassende Baumaßnahmen im halleschen Bergzoo. Das bringt schon bald große Veränderungen für Halles Elefantenfamilie. Wo Halles Dickhäuter ein neues Zuhause finden und wann es heißt, Abschied zu nehmen.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 26.11.2025, 14:47
Halles Elefantenherde wird schon bald den Bergzoo verlassen.
Halles Elefantenherde wird schon bald den Bergzoo verlassen. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Fans der halleschen Dickhäuter müssen jetzt ganz tapfer sein: Halles Bergzoo kündigt überraschend den Abschied von seiner Elefantenherde an. Schon bald soll sie ein neues Zuhause in einem bekannten Tierpark in Deutschland bekommen.