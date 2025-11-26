25.000 Einkaufstüten sollen ein klares Zeichen setzen. Dahinter steckt eine ungewöhnliche Idee, die auch Leben retten könnte.

„Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ – warum diese Botschaft jetzt überall auftaucht

Ein Mann wird gegenüber einer Frau gewalttätig. Allein im vergangenen Jahr wurden 454 Fälle von häuslicher Gewalt aktenkundig. Die Dunkelziffer dürfte durchaus höher sein.

Sangerhausen/MZ. - In Mansfeld-Südharz ist häusliche Gewalt bittere Realität: Rein rechnerisch kommt es jeden Tag mindestens zu einem Vorfall. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 454 solcher Delikte – die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. 368 Tatverdächtige wurden erfasst, fast 80 Prozent davon Männer. Grund genug für das Netzwerk „Gegen Gewalt“, das Problem in den Fokus zu rücken.