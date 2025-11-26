Orange Day in Mansfeld-Südharz „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ – warum diese Botschaft jetzt überall auftaucht
25.000 Einkaufstüten sollen ein klares Zeichen setzen. Dahinter steckt eine ungewöhnliche Idee, die auch Leben retten könnte.
Aktualisiert: 26.11.2025, 16:48
Sangerhausen/MZ. - In Mansfeld-Südharz ist häusliche Gewalt bittere Realität: Rein rechnerisch kommt es jeden Tag mindestens zu einem Vorfall. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 454 solcher Delikte – die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. 368 Tatverdächtige wurden erfasst, fast 80 Prozent davon Männer. Grund genug für das Netzwerk „Gegen Gewalt“, das Problem in den Fokus zu rücken.