Jetzt live:
Entscheidung im Stadtrat Halle Gewerbegebiet statt Gefängnis? Das sagen betroffene Anwohner aus Halle-Tornau
Der Stadtrat Halle hat über die Prüfung möglicher Gewerbeflächen in Tornau abgestimmt, nachdem das Gefängnis nicht an den Standort kommt. Auch Anwohner und eine Bürgerinitiative meldeten sich zu Wort.
Aktualisiert: 26.11.2025, 19:10
Halle (Saale)/ MZ. - Nach langer Debatte hat der Stadtrat nun beschlossen, dass auch die Äcker nördlich von Halle-Tornau in die Prüfung für neue Gewerbegebiete mit einbezogen werden sollen. Das stößt auf Unverständnis der Anwohner und der Bürgerinitiative „Halles Grüner Norden“.