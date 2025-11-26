weather starkbewoelkt
Der Stadtrat Halle hat über die Prüfung möglicher Gewerbeflächen in Tornau abgestimmt, nachdem das Gefängnis nicht an den Standort kommt. Auch Anwohner und eine Bürgerinitiative meldeten sich zu Wort.

Von Jonas Nayda und Isabell Sparfeld Aktualisiert: 26.11.2025, 19:10
Bereits 2024 fand auf Initiative der BI „Halles Grüner Norden“ ein Bürgergespräch zur JVA Tornau statt.
Bereits 2024 fand auf Initiative der BI „Halles Grüner Norden“ ein Bürgergespräch zur JVA Tornau statt. (Archivfoto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/ MZ. - Nach langer Debatte hat der Stadtrat nun beschlossen, dass auch die Äcker nördlich von Halle-Tornau in die Prüfung für neue Gewerbegebiete mit einbezogen werden sollen. Das stößt auf Unverständnis der Anwohner und der Bürgerinitiative „Halles Grüner Norden“.