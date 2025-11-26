Jetzt live:
Mutmaßliche Brandstiftung Feuer im Schloss Pretzsch löst Großeinsatz aus: Kameraden verhindern Schlimmeres - was im Inneren gefunden worden ist
Ein Feuerwehreinsatz im Schloss Pretzsch hat am Dienstagmittag Kameraden der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Dort hat es gebrannt. Doch die Ursache wirft Fragen auf und beschäftigt nun die Polizei.
Pretzsch/MZ/PAD. - Im Schloss in Pretzsch hat ein Feuerwehreinsatz am Dienstagmittag für Aufregung gesorgt. Dank der installierten Brandmeldeanlage waren die Kräfte schnell vor Ort, sodass sich die Situation rasch klären ließ.