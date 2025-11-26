Mutmaßliche Brandstiftung Feuer im Schloss Pretzsch löst Großeinsatz aus: Kameraden verhindern Schlimmeres - was im Inneren gefunden worden ist

Ein Feuerwehreinsatz im Schloss Pretzsch hat am Dienstagmittag Kameraden der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Dort hat es gebrannt. Doch die Ursache wirft Fragen auf und beschäftigt nun die Polizei.