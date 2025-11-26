weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Mutmaßliche Brandstiftung: Feuer im Schloss Pretzsch löst Großeinsatz aus: Kameraden verhindern Schlimmeres - was im Inneren gefunden worden ist

Jetzt live:
Ärgert der FCM den Spitzenreiter? Magdeburgs U23 gegen Lok Leipzig im Livestream
Ärgert der FCM den Spitzenreiter? Magdeburgs U23 gegen Lok Leipzig im Livestream

Mutmaßliche Brandstiftung Feuer im Schloss Pretzsch löst Großeinsatz aus: Kameraden verhindern Schlimmeres - was im Inneren gefunden worden ist

Ein Feuerwehreinsatz im Schloss Pretzsch hat am Dienstagmittag Kameraden der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Dort hat es gebrannt. Doch die Ursache wirft Fragen auf und beschäftigt nun die Polizei.

26.11.2025, 18:37
Feuerwehr rückt zu kleinem Brand im Schloss Pretzsch aus.
Feuerwehr rückt zu kleinem Brand im Schloss Pretzsch aus. (Foto: Feuerwehr)

Pretzsch/MZ/PAD. - Im Schloss in Pretzsch hat ein Feuerwehreinsatz am Dienstagmittag für Aufregung gesorgt. Dank der installierten Brandmeldeanlage waren die Kräfte schnell vor Ort, sodass sich die Situation rasch klären ließ.