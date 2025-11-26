Mutter Sandra Schwarzburg und ihr Sohn Max Springer öffnen am Wochenende das Quippini in Langendorf und laden zu Impressionen im Advent ein. Was es zu entdecken gibt.

Im Quippini in Langendorf ist alles für die Adventszeit dekoriert. Sandra Schwarzburg hält einen Elch im Arm und Winzer Max Springer den Glühwein vom Winzer.

Langendorf/MZ. - Kleine Kunstwerke bereichern das Quippini. Ob Elch und besondere Kerzen, Kunstkarten und auserlesene Weihnachtskugeln – es ist heimelig im Langendorfer Laden. Ein Duft nach Glühwein und selbst gebackenem Kuchen erfüllt das gemütliche Café gleich nebenan. Den Glühwein hat Max Springer von einem kleinen Weingut von der Nahe mitgebracht. „Ich habe in Bad Kreuznach Winzer gelernt und in der Nähe ein Quartier gesucht. Da bin ich auf dem Familien-Weingut Sitzius gelandet und im Laufe der Jahre hat sich zwischen dem Sohn Victor und mir eine Freundschaft entwickelt“, erzählt Max Springer.