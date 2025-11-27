Lesen Sie im heutigen Newsletter über Neuigkeiten aus dem Zoo, Halle als Technologie-Vorreiter und besondere Wunscherfüller.

für Fans des Bergzoos kommt die Nachricht unerwartet: Die derzeit dort lebende Gruppe mit der Leitkuh Pori sowie ihrer Tochter Tana und den drei Enkelkindern Tamika, Elani und Simon hat im Bergzoo keine Zukunft mehr und wird bald abgegeben. Wo Halles Dickhäuter ein neues Zuhause finden und wann es heißt, Abschied zu nehmen, hat meine Kollegin Katja Pausch für Sie aufgeschrieben.

Technisch wird es bei Sonotec in Halle: Dort arbeitet ein Netzwerk daran, den 3D-Druck endlich verlässlich zu machen und damit ein Problem zu lösen, das die Technologie seit Jahrzehnten bremst. Was hier entsteht, könnte ganze Branchen verändern, weiß meine Kollegin Hanna Schabacker. Den Text lesen Sie hier.

Weihnachten ist ein Fest der Freude - und der Geschenke. Doch nicht alle Eltern können sich welche für ihre Kinder leisten. Damit deren Augen an Weihnachten trotzdem strahlen, werden Unternehmen aus der Region zu Wunscherfüllern. Um benachteiligte Kinder zu erreichen, arbeiten zwei Vereine zusammen. Wie das funktioniert und wer mitmacht, hat meine Kollegin Annette Herold-Stolze sich erzählen lassen.

Ihr Simon Ecker