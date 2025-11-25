Zu Weihnachten Gutes Tun? Für Mittelständler aus der Region Halle selbstverständlich. Damit ihre Geschenke benachteiligte Kinder erreichen, arbeiten zwei Vereine zusammen.

Für leuchtende Kinderaugen: Immer mehr Unternehmer aus der Region Halle erfüllen Weihnachtswünsche

Sie sind froh über das Engagement vieler Wunscherfüller: Franziska Gerber, Gerd Woldmann und Tina Kaltofen (von links).

Halle (Saale)/MZ. - Eine Weihnachtsfeier noch vor Totensonntag? Für die im Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) organisierten Firmen aus Halle, dem Saale- und dem Burgenlandkreis gibt es handfeste Gründe für den zeitigen Termin: Geschenke, die sie in Wohngruppen lebenden Kindern machen, sollen natürlich noch vor dem Fest bei den jungen Empfängern eintreffen.