Spielzeugautos, Puppenküchen und Co. Für leuchtende Kinderaugen: Immer mehr Unternehmer aus der Region Halle erfüllen Weihnachtswünsche
Zu Weihnachten Gutes Tun? Für Mittelständler aus der Region Halle selbstverständlich. Damit ihre Geschenke benachteiligte Kinder erreichen, arbeiten zwei Vereine zusammen.
25.11.2025, 09:51
Halle (Saale)/MZ. - Eine Weihnachtsfeier noch vor Totensonntag? Für die im Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) organisierten Firmen aus Halle, dem Saale- und dem Burgenlandkreis gibt es handfeste Gründe für den zeitigen Termin: Geschenke, die sie in Wohngruppen lebenden Kindern machen, sollen natürlich noch vor dem Fest bei den jungen Empfängern eintreffen.