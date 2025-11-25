In der Zeit zwischen dem 28. November und 6. Dezember finden in Ballenstedt und den Ortsteilen Weihnachtsmärkte statt. Dabei gibt es einige Veränderungen.

Advent zwischen Kirche und Dorfteich - so reagieren Ballenstedter Ortsteile auf Sicherheitsauflagen

Am kommenden Wochenende beginnen in Ballenstedt und den Ortsteilen die Weihnachtsmärkte.

Rieder/MZ. - In der Stadt Ballenstedt und ihren Ortsteilen laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte. Während in Ballenstedt vom 28. bis 30. November die Adventslust gefeiert wird, öffnet der Weihnachtsmarkt in Rieder am 5. und 6. Dezember seine Türen. In Badeborn und Opperode wird am 6. Dezember eingeladen, in Radisleben schon am 30. November. Gibt es durch die hohen Sicherheitsauflagen Einschränkungen? Die Redaktion hat nachgefragt.