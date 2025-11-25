Der Jahresempfang der Evangelischen Stiftung Neinstedt meldet sich mit wichtigen Impulsen zurück. Themen wie soziale Verantwortung und Förderprojekte, die Entwicklung in Zahlen sowie ein musikalisches Highlight standen im Mittelpunkt des Abends.

Bei „Teamwork“, den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) der Evangelischen Stiftung Neinstedt, wurden im Herbst Adventskalender produziert.

Neinstedt/MZ. - Eine Tradition ist aus ihrer Pause zurück: Die Evangelische Stiftung Neinstedt (ESN) hat erstmals seit vor der Coronapandemie wieder zu ihrem Jahresempfang eingeladen. Und so schauten die rund 130 Gäste auf mehrere Jahre und die Stiftungsentwicklung zurück. Für diese präsentierte Stephan Zwick, Kaufmännischer Vorstand, beeindruckende Zahlen.