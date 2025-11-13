weather wolkig
  4. Advent in Ballenstedt: Strenge Sicherheitsmaßnahmen für Ballenstedter Adventslust - Bürgermeister spricht von Terrorabwehr

Advent in Ballenstedt Strenge Sicherheitsmaßnahmen für Ballenstedter Adventslust - Bürgermeister spricht von Terrorabwehr

Mobile Sperren, Security vervielfacht: Die Adventslust in Ballenstedt findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die hohen Vorgaben für Veranstaltungen sorgen im Ortsteil Rieder für Überlegungen, den Festumzug zur 1090-Jahr-Feier 2026 abzusagen.

Von Rita Kunze 13.11.2025, 19:00
Der Weihnachtsmarkt in Ballenstedt findet vom 28. bis 30. November 2025 unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.
Rieder/MZ. - Am letzten Novemberwochenende ist erster Advent, dann lädt die Stadt Ballenstedt zur Adventslust, ihrem Weihnachtsmarkt, ein. Der wird in diesem Jahr zum Kraftakt - wegen der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, die keinen Unterschied machen zwischen Groß- und Kleinstädten.