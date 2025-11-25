Warum 178 Leute in der Einheitsgemeinde Allstedt von der Änderung der Friedhofsgebühren gar nicht betroffen sind

Friedhöfe in Allstedt: Einige Gräber sind vor drastischer Teuerung sicher

Eine Urnengemeinschaftsanlage mit Namenssteinen in der Einheitsgemeinde Allstedt.

Allstedt. - Die möglicherweise drastische Erhöhung der Friedhofsgebühren in der Einheitsgemeinde Allstedt erhitzt die Gemüter. Etliche Einwohner können die Debatte aber ganz entspannt verfolgen. Denn sie haben das Nutzungsrecht an ihrer Grabstelle schon vorab erworben und bezahlt – zu den damals jeweils gültigen Preisen.