Eil
Vor der Preiserhöhung Friedhöfe in Allstedt: Einige Gräber sind vor drastischer Teuerung sicher
Warum 178 Leute in der Einheitsgemeinde Allstedt von der Änderung der Friedhofsgebühren gar nicht betroffen sind
25.11.2025, 11:01
Allstedt. - Die möglicherweise drastische Erhöhung der Friedhofsgebühren in der Einheitsgemeinde Allstedt erhitzt die Gemüter. Etliche Einwohner können die Debatte aber ganz entspannt verfolgen. Denn sie haben das Nutzungsrecht an ihrer Grabstelle schon vorab erworben und bezahlt – zu den damals jeweils gültigen Preisen.