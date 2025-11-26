Bei Sonotec in Halle arbeitet ein Netzwerk daran, den 3D-Druck endlich verlässlich zu machen und damit ein Problem zu lösen, das die Technologie seit Jahrzehnten bremst. Was hier entsteht, könnte ganze Branchen verändern.

Physiker Hans-Joachim Münch, Mitgründer und langjähriger Geschäftsführer von Sonotec, arbeitet in Halle daran, 3D-Druck industrietauglich zu machen. Für seine Verdienste erhielt er 2024 das Bundesverdienstkreuz.

Halle (Saale)/MZ. - „Zeigen Sie uns die Prozesssicherheit“ – dieser Satz, sagt Hans-Joachim Münch, höre er immer wieder. Der 70-jährige Physiker, in Halle geboren und Mitgründer des Ultraschallspezialisten Sonotec, weiß genau, woran der 3D-Druck bis heute scheitert: an der Qualität. „So gut die Technologie auch ist, in der Breite gibt es keine verlässlichen Normen und keine durchgängige Qualitätssicherung“, sagt er.