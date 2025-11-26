Die Tage werden kälter und dunkler, sodass Heizungen und Lampen auf Hochtouren laufen. Ein Berater gibt Tipps, wie Mieter und Eigentümer effizient durch den Winter kommen.

Mieter und Eigentümer verbrauchen im Winter mehr Strom, unter anderem für Heizen und Licht. Die Preise sollen weiter steigen.

Merseburg/mz. - André König ist Energieberater der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt und bietet kostenlose Beratungen, unter anderem in Merseburg, an. Im Gespräch mit Celina Chasklowicz erklärt er, wie man im Alltag Energie sparen kann und worauf sich Verbraucher in der Zukunft einstellen müssen.