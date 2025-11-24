Mit Verwaltungserfahrung aus Petersberg und Halle hat Siiri Drechsel nun die Leitung des Straßen- und Grünflächenamts der Stadt Merseburg übernommen. Was die 42-Jährige besonders an ihrem neuen Amt reizt, welche großen Aufgaben vor ihr stehen – und warum in Dienstberatungen niemand links neben ihr sitzen möchte.

Siiri Drechsel leitet jetzt Straßen- und Grünflächenamt Merseburg: „Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch – in allen Dingen, die ich tu“

Aus Petersberg kommend leitet Siiri Drechsel nun das Straßen- und Grünflächenamt Merseburg. Die „unheimliche Aufgabenvielfalt“ reize sie daran, sagt sie.

Merseburg/MZ. - Der Bildschirm auf Siiri Drechsels Schreibtisch ist kunterbunt. Genauer gesagt ihr digitaler Kalender, der mit verschiedenfarbigen Terminen fast komplett gefüllt ist. Freie Zeitfenster finden sich quasi keine. Seit September verantwortet die 42-Jährige das größte Amt der Merseburger Stadtverwaltung: das Straßen- und Grünflächenamt. 85 Mitarbeiter hat sie nun zu führen, die sich um den Südpark, Merseburgs Straßen, die Friedhöfe und den städtischen Reinigungsdienst kümmern.