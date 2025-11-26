Der Wittenberger Verein Reso-Witt kümmert sich seit bald 35 Jahren um die Resozialisierung von Häftlingen und von der Haft bedrohten Männern und Frauen. Was die Sozialarbeiterinnen dabei erleben und mit welchen Problemen Straftäter nach der Haftentlassung kämpfen.

"Häftlinge haben keine Lobby": Wie Wittenberger Verein Straftätern auf Weg in den Alltag hilft

Nicht nur das Leben in Haft stellt eine Belastung dar – auch nach der Entlassung brauchen viele Menschen Hilfe.

Wittenberg/MZ. - Den Namen des Vereins hört man in Wittenberg immer wieder. Reso-Witt ist in vielen sozialen Bereichen aktiv, hat eine Fahrradwerkstatt, kümmert sich etwa um Suchtprävention, Schulsozial- oder Jugendarbeit und veranstaltet einen Lampionumzug. „Worüber man weniger in der Öffentlichkeit hört, sind unsere Tätigkeiten im Bereich der Straffälligenhilfe und dem Täter-Opfer-Ausgleich“, sagt Tobias Baumgarte, Vorstandsvorsitzender von Reso-Witt.