Weißenfels/MZ - Elektrowerkzeug und Spielgeräte haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Weißenfels gestohlen. Nach Polizeiangaben hat eine Bewohnerin des Hauses in derZeitzer Straße die Tat am Dienstagvormittag angezeigt. Demnach seien die Täter in das Untergeschoss des Gebäudes eingedrungen und hätten ein Kellerabteil aufgebrochen. Kriminaltechniker haben am Tatort Spuren gesichert. Die Ermittlungen laufen.