Die sechsten Klassen der Sekundarschule Annaburg tragen an diesem Dienstagmorgen ihren Ausscheid im Vorlesen aus. Wer den für sich entscheidet und wer in der Jury sitzt.

Gratulation den besten Vorlesern der sechsten Klassen in der Sekundarschule Annaburg. Susann Engelhardt überreicht den Preis mit Nehemia Reich (li.).

Annaburg/MZ. - Ihre Klassenräume in der Annaburger Sekundarschule verlassen die Schülerinnen und Schüler der beiden sechsten Klassen an diesem Dienstagmorgen. Sie wandern ein paar hundert Meter weiter an den Rand des Sportplatzes. Dort hatte die Chefin des Veranstaltungshauses „Zum netten Nachbarn“, Kati Sauer, alles für zwei besondere Unterrichtsstunden vorbereitet. Hier wollen die jeweils drei besten Vorleser aus den Klassen ihren Leseexperten im Schulmaßstab küren.