Weihnachtsmärkte in Blankenburg 2025: Alle wichtigen Infos und Termine

In diesem Jahr findet der 23. Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg statt. Die 11. Blankenburger Schlossweihnacht kann darüber hinaus am ersten Adventswochenende besucht werden.

Blankenburg/DUR. – Die Altstadt von Blankenburg verwandelt sich dieses Jahr wieder in eine funkelnde Budenstadt: Der Sternthaler Weihnachtsmarkt lädt vom 5. bis 14. Dezember 2025 zu Musik, Kunsthandwerk und Familienprogramm ein.

Auch die Schlossweihnacht begrüßt ihre Besucher am ersten Adventswochenende wieder auf dem weihnachtlich geschmückten Blankenburger Schloss – dieses Jahr zum elften Mal.

Wann findet der Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg statt?

Eröffnung: 5. Dezember 2025

Ende: 14. Dezember 2025

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes in Blankenburg

Sonntag bis Donnerstag: 15 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag: 15 bis 21 Uhr

Wo findet der Sternthaler Weihnachtsmarkt statt?

Der Sternthaler-Markt findet vor und im historischen Rathaus statt. Die Lage im Stadtzentrum bietet eine stimmungsvolle Kulisse zwischen Fachwerk und Weihnachtsbeleuchtung.

Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg: Wo kann geparkt werden?

Sternthaler Weihnachtsmarkt Blankenburg: Programm und Angebote

Die Eröffnung des Sternthaler Weihnachtsmarkts erfolgt am Freitag, 5. Dezember, mit Eröffnungsmusik in der St.-Bartholomäus-Kirche. Die täglichen Programmpunkte:

Jazzy Christmas -Auftritte, Saxophon- und Band-Acts (u. a. Lutz Hagner)

-Auftritte, Saxophon- und Band-Acts (u. a. Lutz Hagner) tägliche Geschichten und Weihnachtsgeschichten im Standesamt bzw. für Kinder

im Standesamt bzw. für Kinder Weihnachtsoratorium als feierlicher Abschluss am Sonntag, 14. Dezember, 16 Uhr in der St.-Bartholomäus-Kirche mit dem Telemann-Kammerorchester Michaelstein und der Kantorei Blankenburg

Für Kinder gibt es ein reiches Angebot: Märchengang, Kindereisenbahn, der tägliche Weihnachtsmannbesuch gegen 16 Uhr, der lebensgroße Nikolausstiefel sowie Bastel- und Mitmach-Angebote. Kleine Nachmittagsveranstaltungen (unter anderem mit Weihnachtsgeschichten) finden mehrfach statt.

11. Blankenburger Schlossweihnacht am ersten Adventswochenende

Am ersten Adventswochenende lädt der Verein Rettung Schloss Blankenburg zur 11. Blankenburger Schlossweihnacht. Verschiedene Buden und Stände, ein festlich geschmückter Schlosshof und ein mittelalterlicher Rundgang versprechen ein ganz besonderes Weihnachtsmarkterlebnis.

Wann findet die Schlossweihnacht in Blankenburg statt?

Eröffnung: 28. November 2025

Ende: 30. November 2025

Öffnungszeiten:

Freitag, 28. November: 16 bis 21 Uhr

Samstag, 29. November: 14 bis 21 Uhr

Sonntag, 30. November: 14 bis 18 Uhr

Wo findet die Schlossweihnacht in Blankenburg statt?

Die Schlossweihnacht findet im Schloss Blankenburg und auf dem dortigen Schlosshof statt. Die Adresse lautet: Großes Schloß 1, 38889 Blankenburg (Harz).

Schlossweihnacht in Blankenburg: Wo kann geparkt werden?

Parkmöglichkeiten befinden sich am Schnappelberg oder in der Innenstadt .

befinden sich am oder in der . Ein Park & Ride Shuttle verkehrt stündlich vom Jahnsportplatz zum Schloss (2 Euro pro Person).

verkehrt stündlich vom zum Schloss (2 Euro pro Person). Zusätzlich verkehrt am Samstag, dem 29. November , der WeihnachtsMarktExpress zwischen Blankenburg und Halberstadt.

, der zwischen Blankenburg und Halberstadt. Der Zugang zum Schlosshof ist barrierearm, das Schloss selbst ist nicht barrierefrei zugänglich.

Schlossweihnacht in Blankenburg: Programm und Angebote

Freitag, 28. November:

16.30 Uhr: Nikolaus im Schlosshof

17 Uhr: Andacht mit Pfarrer Eckehart Winde in der Schlosskapelle

in der Schlosskapelle anschließend Lesung von Heiko Breithaupt, musikalisch begleitet durch Spielleutsbrut im Burghof

Samstag, 29. November:

14 bis 16 Uhr: Lesung "Adventliches Erzählen und Träumen" in der Neutsch-Bibliothek

16.30 Uhr: Nikolausbesuch im Schlosshof

Spielleutsbrut spielt im Burghof

Sonntag, 30. November:

14 bis 16 Uhr: Lesung "Adventliches Erzählen und Träumen"

14.30 und 16.30 Uhr: Kindertheater "Die Schneekönigin" im Theatersaal

Für Kinder gibt es kleine Geschenke vom Nikolaus, die Möglichkeit, Weihnachtstheater zu erleben sowie ein Kinderkarussell.