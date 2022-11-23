Großer Überblick Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt 2025: Öffnungszeiten, Lage und Programm
Die Adventszeit rückt näher, und auch in diesem Jahr gibt es in Sachsen-Anhalt wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte. Eine Übersicht zu Öffnungszeiten, Orten und Angeboten der verschiedenen Märkte 2025 haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Magdeburg/Halle (Saale). – Die Weihnachtsmarkt-Saison geht in Sachsen-Anhalt wieder los. Dann wird der Duft von Glühwein, Bratwurst und gebrannten Mandeln die Luft erfüllen und zahlreiche Marktplätze verwandeln sich in weihnachtliche Winterdörfer.
Wir fassen zusammen, wann und wo 2025 welche Weihnachtsmärkte stattfinden.
Welche Weihnachtsmärkte finden in Sachsen-Anhalt statt?
- Bernburg Weihnachtsmarkt vom 20. November 2025 bis 3. Januar 2026
- Bitterfeld Weihnachtsmarkt vom 5. bis 7. Dezember 2025
- Blankenburg Weihnachtsmärkte vom 5. bis 14. Dezember 2025
- Dessau Adventsmarkt vom 24. November bis 23. Dezember 2025
- Eisleben Weihnachtsmarkt vom 6. bis 21. Dezember 2025
- Halberstadt Weihnachtsmarkt vom 25. November bis 23. Dezember 2025
- Haldensleben Sternenmarkt vom 6. bis 21. Dezember 2025
- Halle Weihnachtsmarkt vom 25. November bis 23. Dezember 2025
- Hettstedt Weihnachtsmarkt vom 19. bis 21. Dezember 2025
- Köthen Weihnachtsmärkte vom 5. bis 7. Dezember 2025
- Magdeburg Weihnachtsmarkt vom 22. November bis 29. Dezember 2024
- Merseburg Schlossweihnacht vom 20. November bis 29. Dezember 2025
- Naumburg Weihnachtsmarkt vom 24. November bis 21. Dezember 2025
- Quedlinburg Weihnachtsmarkt vom 26. November bis 22. Dezember 2025
- Sangerhausen Weihnachtsmarkt 5. Dezember bis 21. Dezember 2025
- Stendal Weihnachtsmarkt vom 5. bis 21. Dezember 2025
- Weißenfels Weihnachtsmarkt vom 27. November bis 21. Dezember 2025
- Wernigerode Weihnachtsmarkt vom 21. November bis 22. Dezember 2025
- Wittenberg Weihnachtsmarkt vom 24. November bis 29. Dezember 2025
- Wolfen Weihnachtsmarkt vom 5. bis 7. Dezember 2025
- Wörlitz Weihnachtsmarkt vom 28. bis 30. November 2025
Weihnachtsmärkte: ein fester Bestandteil deutscher Tradition
Weihnachtsmärkte gehören in Deutschland zur festlichen Tradition und sind in nahezu allen Regionen zu finden – oft unter regionalen Namen wie Adventsmarkt oder Christkindlmarkt. Charakteristisch sind kulinarische Angebote, kunsthandwerkliche Produkte, Geschenkartikel, kleinere Karussells und kulturelle Darbietungen.
Aufgrund ihrer Beliebtheit sind deutsche Weihnachtsmärkte inzwischen weltweit Vorbild für ähnliche Veranstaltungen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 20. November 2025.