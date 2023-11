Der Weihnachtsmarkt in Hettstedt und das Highlight - der "Advent in den Kupferhöfen" - finden auch in diesem Jahr wieder statt. Zudem haben die umliegenden Gemeinden in der Vorweihnachtszeit ebenfalls den ein oder anderen Adventsmarkt organisiert.

Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Hettstedt und den Veranstaltungen in der Umgebung

Hettstedt/MZ. - In Hettstedt und Umgebung gibt es zur Adventszeit einige Veranstaltungen. Das weihnachtliche Treiben in der Kupferstadt beginnt am 2. Dezember.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Hettstedt statt?

Eröffnung: 15. Dezember 2023 um 16.30 Uhr

um Ende: 17. Dezember 2023

Reguläre Öffnungszeiten:

Freitag 16.30 Uhr bis 23 Uhr

Samstag 12 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag 12 Uhr bis 18 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Hettstedt statt?

Der Weihnachtsmarkt in Hettstedt findet auf dem Marktplatz statt.

Programm und Angebote auf dem Hettstedter Weihnachtsmarkt

Am Freitag, 15. Dezember, um 16.30 Uhr wird der Weihnachtsmarkt und der Advent in den Kupferhöfen eröffnet. Um 18 Uhr tritt Hanna Rautzenberg auf.

Am Samstag geht es ab 12 Uhr mit einem Auftritt des Schulchores des Hettstedter Humboldt-Gymnasiums los. Anschließend, um 14 Uhr, tritt der Schulchor der Ganztagsschule „Anne Frank“ auf. 14.30 wird der Stollen angeschnitten. Weiterhin erwartet die Besucher eine Weihnachtliche Lesung mit Gisela Hutschenreuther, ein Sitztanz des Seniorenrates Hettstedt sowie ein Auftritt der Musikschule Fröhlich. Der Weihnachtsmann ist 15.30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt anzutreffen.

Am Sonntag öffnet der Martk um 12 Uhr. um 14 Uhr gibt es ein Kinderprogramm von „Zirkus Rutsch“. Anschließend, um 15 Uhr, hat die Kita Regenbogen einen musikalischen Auftritt. Der Weihnachtsmann hat sich an diesem Tag für 17 Uhr angekündigt.

Advent in den Kupferhöfen

Der traditionelle Advent in den Kupferhöfen findet am Freitag, 15. Dezember, in der Zeit von 17 bis 23 Uhr statt. Dann öffnen wieder zahlreiche Höfe ihre Pforten. Mit dabei sind unter anderem die Hafenbar, das Brauhaus, die historische Druckerei Heise, der Kunstzuckerhut, die Gangolfkirche und der Jägerhof. Weitere Informationen zu allen teilnehmenden Höfen und dem Programm finden Sie unter www.hettstedt.de.

Weitere Informationen zu den weihnachtlichen Veranstaltung in und um Hettstedt finden Sie ebenfalls unter www.hettstedt.de.

Weitere weihnachtliche Veranstaltungen in Hettstedt und Umgebung

Hettstedt - Vom 2. bis 24. Dezember gibt es in der Gangolf-Kirche wieder die traditionelle Krippenausstellung. Diese kann mittwochs, samstags und sonntags jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr besucht werden.

Hettstedt - Am 2. Dezember findet im Kolping-Berufsbildungswerk ab 10.30 Uhr ein Adventsmarkt statt, bei dem halbstündlich Chöre und Tanzgruppen der Region auftreten werden. Darüber hinaus warten Marktstände und kulinarische Angebote auf die Besucher.

Siebigerode - Der 2. Siebigeröder Weihnachtsmarkt findet am 2. Dezember ab 14 Uhr statt.

Gorenzen - Der Förderverein Laurentiuskirche Gorenzen lädt in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Wippra und der Gaststätte „Zum Dorfkrug“ zum Weihnachtsmarkt am 2. Dezember nach Gorenzen ein. Um 14 Uhr findet in der Kirche St. Laurentius ein adventliches Konzert der „Schwarzen Schwestern“ aus Volkstedt statt. Im Anschluss findet ab 15 Uhr in der Ausstellungshalle sowie im Gemeindehaus und auf dem Hof vor dem Gemeindehaus der alljährliche Weihnachtsmarkt statt.

Neben einem Kinderkarussell und dem Besuch des Weihnachtsmannes stehen allerlei Stände mit Dekorativem und Kulinarischem auf dem Programm. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und Kuchen, Glühwein, Gegrilltem und typischen Weihnachtsmarkspezialitäten gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Friedeburg - Der 12. Friedeburger Weihnachtsmarkt findet am 2. Dezember ab 15 Uhr im Gemeindezentrum statt. Ein Programm der Kita "Spatzennest", Konzert der Schalmeienkapelle Zickeritz und der Weihnachtsmann warten auf die Besucher.

Hettstedt - Um 17 Uhr findet am 6. Dezember ein Nikolausumzug in der Stadt statt. Dieser beginnt am Tedi am Bahnhof und zieht - begleitet vom 1. Hettstedter Fanfarenzug - bis zum Markplatz, wo ein Kinderprogramm und eine Nikolausstiefelaktion auf die Teilnehmenden wartet.

Mansfeld - Im geschmückten Schlosshof von Mansfeld findet am 9. und 10. Dezember, jeweils ab 13 Uhr, ein Weihnachtsmarkt statt.

Hettstedt - Die Hafenbar Hettstedt verwandelt sich am 10. Dezember ab 14 Uhr in eine kleine Weihnachtswelt. Zwischen Feuerschalen wird es Glühwein, Würstchen und Stockbrot geben.

Walbeck - Am 10 Dezember findet in Walbeck am Dorfgemeinschaftshaus ein Weihnachtsmarkt statt. Los geht's ab 14.30 Uhr.