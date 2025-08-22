Weil ein wichtiger Kunde weniger Aufträge ausgelöst hat, kann eine traditionsreiche Dessauer Firma ihre Kapazitäten nicht ausschöpfen. Sie lackiert auch Material der Bundeswehr. Wie es nun weiter geht.

Bei König werden unter anderem fahrzeugteile lackiert.

Dessau/MZ. - Für die beteiligten Menschen sind der seit 2022 tobende Ukraine-Krieg und der Konflikt zwischen Israel und Gaza eine Tragödie. Für Rüstungsfirmen bedeuten Kriegsereignisse dagegen: mehr Bestellungen, mehr Umsatz, bessere Bilanzen. Allein die Rheinmetall-Aktie stieg in den vergangenen fünf Jahren um beispiellose 1.900 Prozent. Der US-amerikanische Rüstungskonzern General Dynamics verdoppelte seinen Marktwert im selben Zeitraum.