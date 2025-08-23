Wie die dafür nötigen 25.000 Euro zusammenkommen sollen.

Hilferuf von der Feuerwehr in Güsten: Traditionsfahrzeug braucht einen neuen Motor

Herbert Koch würde sich freuen, wenn der neue, überarbeitete Motor in ein bis zwei Jahren eingesetzt werden kann.

Güsten/MZ. - Normalerweise zählt bei der Feuerwehr jede Minute. In diesem Fall aber darf es schon einen Moment dauern, bis Herbert Koch das LF 15 starten kann. Schließlich ist das Fahrzeug schon 90 Jahre alt und Koch muss erst vorglühen. Dann aber startet der Motor des Magirus LF15 der Freiwilligen Feuerwehr Güsten mit einigem Gebrumm. Immerhin: Er läuft.