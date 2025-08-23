Neue, moderne Feuerwehrfahrzeuge wurden in Spergau und Bad Lauchstädt in Empfang genommen. Welche Technik die 20 Jahre alten Feuerwehrautos ablöst. Mit Fotogalerie vom Empfang

Auf dem neusten Stand: Die Feuerwehren Spergau und Bad Lauchstädt rüsten auf

Stadtwehrleiter Stefan Thielmann (rechts) begrüßt die Kameraden bei der Ankunft des neuen Feuerwehrautos in Bad Lauchstädt.

Spergau/Bad Lauchstädt /MZ. - Die Freude war riesig, als das Martinshorn eines Feuerwehrautos bereits von weitem zu hören war. An den Gerätehäusern in Spergau und in Bad Lauchstädt standen schon zahlreiche Kameraden aus nah und fern parat, um jeweils das neue Feuerwehrauto mit in Empfang nehmen zu können. Mit einem Löschgruppenfahrzeug 10 (kurz LF10) in Spergau und einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (kurz HLF20) sind beide Wehren nach über 20 Jahren mit ihren eingetroffenen Fahrzeugen nun auf dem neusten Stand.