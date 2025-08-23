Die Feser-Graf-Gruppe stellt in ihren Autohäusern 26 neue Azubis ein. Einer von ihnen kam erst vor knapp vier Jahren aus Afrika nach Deutschland.

Die Schrauber von morgen: 26 neue Azubis bei der Feser-Heise-Gruppe

Omar Diallo kommt aus Sierra Leone und hat eine Ausbildung als Kfz Karraoseriebauer begonnen, Werkstattleiter Heiko Dörner schaut ihm zu.

Dessau/MZ. - Egal ob Friseursalons, Werkstätten oder Backstuben – vielerorts klagen Handwerksfirmen, dass sie nicht genug Auszubildende finden, um alle Stellen zu besetzen. In den Autohäusern der Feser-Graf-Gruppe scheint das dagegen kein Problem zu sein. 26 neue Azubis haben ihren Lehrvertrag kürzlich in der Region Ost, zu der neben Dessau auch die Häuser in Anhalt-Bitterfeld, Magdeburg und dem Salzlandkreis zählen, unterschrieben.