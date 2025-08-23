weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Ausbildungsplätze in Autohäusern waren schnell gefüllt: Die Schrauber von morgen: 26 neue Azubis bei der Feser-Heise-Gruppe

Die Feser-Graf-Gruppe stellt in ihren Autohäusern 26 neue Azubis ein. Einer von ihnen kam erst vor knapp vier Jahren aus Afrika nach Deutschland.

Von Oliver Müller-Lorey 23.08.2025, 12:00
Omar Diallo kommt aus Sierra Leone und hat eine Ausbildung als Kfz Karraoseriebauer begonnen, Werkstattleiter Heiko Dörner schaut ihm zu.
Omar Diallo kommt aus Sierra Leone und hat eine Ausbildung als Kfz Karraoseriebauer begonnen, Werkstattleiter Heiko Dörner schaut ihm zu. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Egal ob Friseursalons, Werkstätten oder Backstuben – vielerorts klagen Handwerksfirmen, dass sie nicht genug Auszubildende finden, um alle Stellen zu besetzen. In den Autohäusern der Feser-Graf-Gruppe scheint das dagegen kein Problem zu sein. 26 neue Azubis haben ihren Lehrvertrag kürzlich in der Region Ost, zu der neben Dessau auch die Häuser in Anhalt-Bitterfeld, Magdeburg und dem Salzlandkreis zählen, unterschrieben.