weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Schnelles Internet: Zwei konkurrierende Glasfaser-Anbieter in Allstedt: Stadt will neutral bleiben

Live!
Chemnitzer FC gegen 1. FC Magdeburg II am 23. August im Livestream
Chemnitzer FC gegen 1. FC Magdeburg II am 23. August im Livestream

Schnelles Internet Zwei konkurrierende Glasfaser-Anbieter in Allstedt: Stadt will neutral bleiben

Stadtrat soll über den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit zweiter Firma beschließen.

Von Grit Pommer 23.08.2025, 14:01
Ein Kabelbündel für schnellen Internetanschluss per Glasfaser.
Ein Kabelbündel für schnellen Internetanschluss per Glasfaser. Foto: Uwe Anspach/dpa

Allstedt/MZ. - Die Einheitsgemeinde Allstedt will jetzt auch mit dem Unternehmen Glasfaser Plus eine Kooperationsvereinbarung über den Ausbau schneller Internetanschlüsse abschließen. Mit einer entsprechenden Beschlussvorlage für den Stadtrat hat sich jetzt der Allstedter Hauptausschuss beschäftigt.