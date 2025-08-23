Stadtrat soll über den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit zweiter Firma beschließen.

Zwei konkurrierende Glasfaser-Anbieter in Allstedt: Stadt will neutral bleiben

Allstedt/MZ. - Die Einheitsgemeinde Allstedt will jetzt auch mit dem Unternehmen Glasfaser Plus eine Kooperationsvereinbarung über den Ausbau schneller Internetanschlüsse abschließen. Mit einer entsprechenden Beschlussvorlage für den Stadtrat hat sich jetzt der Allstedter Hauptausschuss beschäftigt.