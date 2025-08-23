Sebastian Tannert, Vorsitzender der Fraktion von CDU, VGF und FDP im Ballenstedter Stadtrat, will Aufwandspauschale und Sitzungsgeld nicht länger für sich nutzen. Warum der 34-Jährige diesen Schritt geht und wer davon profitieren soll, lesen Sie hier.

Sebastian Tannert (r.), hier im Gespräch mit Landwirt Markus Jacobs, verzichtet künftig auf seine Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder aus dem Ballenstedter Stadtrat. Er will das Geld gemeinnützigen Projekten zur Verfügung stellen.

Ballenstedt/MZ. - Seit gut einem Jahr sitzt Sebastian Tannert im Ballenstedter Stadtrat. Der 34-Jährige ist dort Vorsitzender der Fraktion von CDU, VGF und FDP und stellvertretender Stadtratsvorsitzender, er entscheidet mit über die Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile. Aus den Erfahrungen, die er in den vergangenen Monaten gemacht hat, zieht der Christdemokrat jetzt eine Konsequenz: Künftig will er auf die Aufwandsentschädigung und die Sitzungsgelder, die ihm als Stadtratsmitglied gezahlt werden, für sich selbst verzichten.