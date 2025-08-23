Zehn Jahre mussten die Farnstädter auf die Wiederbelebung einer Tradition warten. Nun wurde der Hofeteich an der Wasserburg wieder zur „Regattastrecke“. Bei der 13. Auflage des Badewannenrennens ging es nicht nur um Tempo.

Comeback des Badewannenrennens: Wenn die „Tränktanic“ gegen die „Hennentränke“ fährt

Romy Ebert und Elli Wilke fuhren mit ihrer "Black & White" zur Bestzeit.

Farnstädt/MZ. - „Gemütlich wie ein Traktor auf der Landstraße“, nimmt der stellvertretende Wehrleiter Marco Schrader, die Besatzung der „John Deere“ aufs Korn, die etwas unbeholfen versucht mit ihren Paddeln auf dem Hofeteich Vortrieb zu entwickeln. Nur von weiten sehen die Jungs an Bord noch die „Black & White“ entschwinden.