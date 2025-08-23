Wirtschaft in Weißenfels Süße Verführung: So läuft die Weihnachtsproduktion bei Argenta

In der Schokoladenmanufaktur von Argenta in Weißenfels gehen die Köstlichkeiten für Weihnachten vom Band. Wie der Verkaufsleiter die aktuelle Situation in der Branche einschätzt. Werden Süßigkeiten dieses Jahr teurer?