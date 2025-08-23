Wirtschaft in Weißenfels Süße Verführung: So läuft die Weihnachtsproduktion bei Argenta
In der Schokoladenmanufaktur von Argenta in Weißenfels gehen die Köstlichkeiten für Weihnachten vom Band. Wie der Verkaufsleiter die aktuelle Situation in der Branche einschätzt. Werden Süßigkeiten dieses Jahr teurer?
Aktualisiert: 23.08.2025, 20:19
Weißenfels/MZ. - Ununterbrochen laufen die kleinen Schokobärchen übers Band. Ute Werner, seit 18 Jahren in der Argenta-Schokoladenmanufaktur beschäftigt, sorgt immer wieder für Nachschub.