Halle (Saale), Deutschland
  4. Weihnachtsproduktion bei Argenta Weißenfels: Schokolade wird teurer

In der Schokoladenmanufaktur von Argenta in Weißenfels gehen die Köstlichkeiten für Weihnachten vom Band. Wie der Verkaufsleiter die aktuelle Situation in der Branche einschätzt. Werden Süßigkeiten dieses Jahr teurer?

Von Andreas Richter Aktualisiert: 23.08.2025, 20:19
Beata Wolska arbeitet an der Verpackungsstrecke der Argenta- Schokoladenmanufaktur in Weißenfels. Die Produktion für Weihnachten läuft auf Hochtouren. 
Beata Wolska arbeitet an der Verpackungsstrecke der Argenta- Schokoladenmanufaktur in Weißenfels. Die Produktion für Weihnachten läuft auf Hochtouren.  Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Ununterbrochen laufen die kleinen Schokobärchen übers Band. Ute Werner, seit 18 Jahren in der Argenta-Schokoladenmanufaktur beschäftigt, sorgt immer wieder für Nachschub.