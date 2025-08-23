Häusliche Gewalt Polizisten retten Frau in Mansfeld-Südharz vor gewalttätigem Mann
In Mansfeld-Südharz schreitet die Polizei am Freitagabend bei einem Fall von häuslicher Gewalt ein. Für den Täter gibt es ein Kontakt- und Annäherungsverbot.
Aktualisiert: 23.08.2025, 19:53
Mansfeld-Südharz. - Die Polizei hat Freitagnacht in Mansfeld-Südharz eine Frau vor der Eskalation von häuslicher Gewalt gerettet. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle waren die Beamten gegen 22 Uhr in einen Ort im Süden des Landkreises gerufen worden.