In Mansfeld-Südharz schreitet die Polizei am Freitagabend bei einem Fall von häuslicher Gewalt ein. Für den Täter gibt es ein Kontakt- und Annäherungsverbot.

In einem Fall häuslicher Gewalt in Mansfeld-Südharz musste Freitagnacht die Polizei einschreiten.

Mansfeld-Südharz. - Die Polizei hat Freitagnacht in Mansfeld-Südharz eine Frau vor der Eskalation von häuslicher Gewalt gerettet. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle waren die Beamten gegen 22 Uhr in einen Ort im Süden des Landkreises gerufen worden.