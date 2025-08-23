Live!
Sportstätte wird 25 Jahre alt Warum die Jahrhunderthalle Spergau mehr als „nur“ eine Sporthalle ist
Die Jahrhunderthalle in Spergau ist seit 25 Jahren ein lebendiger Treffpunkt der Region. Zum Jubiläum blickt man auf große Momente zurück und wagt den Blick nach vorn.
23.08.2025, 19:15
Spergau/MZ. - Ob Bundesligaspiele des Mitteldeutschen Basketballclubs (MBC), Hallenfußballturniere oder zahlreiche kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte – die Jahrhunderthalle in Spergau hat im Laufe ihrer Historie schon einige große Momente erlebt.