Sportstätte wird 25 Jahre alt Warum die Jahrhunderthalle Spergau mehr als „nur“ eine Sporthalle ist

Die Jahrhunderthalle in Spergau ist seit 25 Jahren ein lebendiger Treffpunkt der Region. Zum Jubiläum blickt man auf große Momente zurück und wagt den Blick nach vorn.

Von Sebastian Meyer 23.08.2025, 19:15
Thomas Schmidt ist als technischer Angestellter schon von Anfang an bei der Jahrhunderthalle in Spergau dabei.
Thomas Schmidt ist als technischer Angestellter schon von Anfang an bei der Jahrhunderthalle in Spergau dabei. (Foto: Sebastian Meyer)

Spergau/MZ. - Ob Bundesligaspiele des Mitteldeutschen Basketballclubs (MBC), Hallenfußballturniere oder zahlreiche kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte – die Jahrhunderthalle in Spergau hat im Laufe ihrer Historie schon einige große Momente erlebt.