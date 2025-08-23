Unternehmer Andreas Thauer aus Dessau-Roßlau wollte sich daheim einen wasserführenden Kamin einbauen, dafür Sonnenstrom nutzen und Energiekosten sparen. Was aus dieser Idee wurde.

„Heat Bag“ für die heimische Heizung - Wie ein Roßlauer Lkw-Fahrer zum Erfinder wurde

Andreas Thauer aus Dessau-Roßlau mit seiner Erfindung - dem Thauer Power Heat Bag. Damit können Besitzer einer Gasheizung deutlich sparen.

Rosslau/MZ. - Das Reihenhaus liegt im Herzen der Roßlauer Altstadt. Und trägt auf seinem Satteldach seit mehr als zehn Jahren die Solarmodule einer Photovoltaikanlage (PVA). Zuhause ist hier Andreas Thauer. Und er entschloss sich 2014 für die Anschaffung eines wasserführenden Kamins sowie einer PVA.