35 Jahre Thauer Transporte Unermüdlich unterwegs: Warum Unternehmer Andreas Thauer mit 65 noch die großen Lkw selber fährt

1990 hat Andreas Thauer in Roßlau ein Speditionsunternehmen gegründet und sich einen Namen auf den Straßen in Stadt, Region und Land gemacht. Er hat bis heute durchgehalten - und hat nebenbei noch das „Thauer Power Heat“ entwickelt. Was sich dahinter verbirgt.