Die Neueröffnung in der Freiimfelder Straße bringt der Betreiberfamilie Hoffnung nach Monaten voller Unsicherheiten. Nun kämpfen sie um Entschädigung von der Stadt Halle.

Neueröffnung in Halle: Das „Duc Tai“ hat in der Freimfelder Straße 35 neu geöffnet, nachdem das alte Restaurant wegen Baufälligkeit schließen musste.

Halle (Saale)/MZ. - Nach langem Bangen und vielen harten Monaten hat das „Duc Tai“ in der Freiimfelder Straße 35 wieder geöffnet. Viele Jahre fanden Kunden das asiatische Restaurant in der Rathausstraße. Den Imbiss dort musste die Familie jedoch im August 2024 zwangsweise schließen, weil das Gebäude – eines der ältesten in Halle – von der Stadt saniert werden sollte. Damit begann eine besonders schwere Zeit für Betreiber Hong Nguyen Nhan und seine Familie.