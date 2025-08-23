Tröglitz/MZ. - Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Polizeibeamte am Samstagmorgen gegen 8.15 Uhr im Stadtgebiet Tröglitz einen 49-jährigen Kleinkraftradfahrer fest, der die Neue Straße in Richtung Maßnitz befuhr. Im Zuge der anschließenden Verkehrskontrolle gab der 38-jährige Fahrer an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG) eingeleitet.