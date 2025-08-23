weather wolkig
Dessau-Roßlau soll eine Jugendvertretung bekommen. Doch ist das Interesse wirklich da?

Von Leonie Beer 23.08.2025, 16:00
Der Weg zu einer Jugendvertretung ist lang.
Dessau-Rosslau/MZ. - Um eine Jugendvertretung für Dessau-Roßlau zu gründen, sollten von Ende April bis Anfang Mai mehrere Workshops für Jugendliche und junge Erwachsene stattfinden. In diesen sollten die Teilnehmer ihre Ideen und Vorstellungen für die Gestaltung einer Vertretung entwickeln.