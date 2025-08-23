Dessau-Roßlau soll eine Jugendvertretung bekommen. Doch ist das Interesse wirklich da?

Erster Anlauf für Jugendvertretung in Dessau-Roßlau ist gescheitert - Wie es nun weiter geht

Der Weg zu einer Jugendvertretung ist lang.

Dessau-Rosslau/MZ. - Um eine Jugendvertretung für Dessau-Roßlau zu gründen, sollten von Ende April bis Anfang Mai mehrere Workshops für Jugendliche und junge Erwachsene stattfinden. In diesen sollten die Teilnehmer ihre Ideen und Vorstellungen für die Gestaltung einer Vertretung entwickeln.