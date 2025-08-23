16-Jähriger verschafft sich in Döblitz Zutritt zu einem Busunternehmen und entwendet einen abgestellten Linienbus. Nun ermittelt die Polizei.

Wettin/MZ/KPA. - Im Wettiner Ortsteil Döblitz hat ein alkoholisierter Jugendlicher mit einem Bus einen Unfall verursacht. In der Nacht zu Samstag, 01.05 Uhr, verschaffte sich der 16-Jährige unbefugt Zutritt zu einem abgestellten Linienbus eines dort ansässigen Omnibusunternehmens.