weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Verkehrsunfall nach Alkoholfahrt im Saalekreis: Jugendlicher klaut Bus und baut Unfall

Verkehrsunfall nach Alkoholfahrt im Saalekreis Jugendlicher klaut Bus und baut Unfall

16-Jähriger verschafft sich in Döblitz Zutritt zu einem Busunternehmen und entwendet einen abgestellten Linienbus. Nun ermittelt die Polizei.

23.08.2025, 14:30
Ein 16-Jähriger hat sich im Wettiner Ortsteil Döblitz Zutritt zu einem Linienbus verschafft und damit einen Unfall verursacht. Nun ermittelt die Polizei.
Ein 16-Jähriger hat sich im Wettiner Ortsteil Döblitz Zutritt zu einem Linienbus verschafft und damit einen Unfall verursacht. Nun ermittelt die Polizei. Foto: Jens Wolf/dpa

Wettin/MZ/KPA. - Im Wettiner Ortsteil Döblitz hat ein alkoholisierter Jugendlicher mit einem Bus einen Unfall verursacht. In der Nacht zu Samstag, 01.05 Uhr, verschaffte sich der 16-Jährige unbefugt Zutritt zu einem abgestellten Linienbus eines dort ansässigen Omnibusunternehmens.