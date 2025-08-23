weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Einsparmöglichkeit gefunden „Heat Bag“ für die heimische Heizung - Wie ein Roßlauer Lkw-Fahrer zum Erfinder wurde

Unternehmer Andreas Thauer wollte sich daheim einen wasserführenden Kamin einbauen, dafür Sonnenstrom nutzen und Energiekosten sparen. Was aus dieser Idee wurde.

Von Silvia Bürkmann 23.08.2025, 14:00
Andreas Thauer mit seiner Erfindung - dem Thauer Power Heat Bag.
Rosslau/MZ. - Das Reihenhaus liegt im Herzen der Roßlauer Altstadt. Und trägt auf seinem Satteldach seit mehr als zehn Jahren die Solarmodule einer Photovoltaikanlage (PVA). Zuhause ist hier Andreas Thauer. Und er entschloss sich 2014 für die Anschaffung eines wasserführenden Kamins sowie einer PVA.