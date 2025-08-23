Zum Jubiläum öffnet die Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen ihre Türen für interessierte Besucher. Was die Einrichtung aus Sicht ihrer Leiterin Sandy Hammer so liebenswert macht.

Mitmach-Stationen zum Jubiläum: Ratkeschule in Köthen öffnet ihre Türen für Besucher

Die Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen feiert in diesen Tagen ihr 60-jähriges Bestehen.

Köthen/MZ. - Wie ein Ei? Nein, wie ein Ei soll die Null nun wirklich nicht aussehen. Sandy Hammer bittet die Kinder, einen Schritt nach hinten zu gehen. Jetzt ist die Null perfekt, findet die Leiterin der Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen. Und damit auch die 60.