weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. 60-jähriges Bestehen: Mitmach-Stationen zum Jubiläum: Ratkeschule in Köthen öffnet ihre Türen für Besucher

Live!
Chemnitzer FC gegen 1. FC Magdeburg II am 23. August im Livestream
Chemnitzer FC gegen 1. FC Magdeburg II am 23. August im Livestream

60-jähriges Bestehen Mitmach-Stationen zum Jubiläum: Ratkeschule in Köthen öffnet ihre Türen für Besucher

Zum Jubiläum öffnet die Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen ihre Türen für interessierte Besucher. Was die Einrichtung aus Sicht ihrer Leiterin Sandy Hammer so liebenswert macht.

Von Stefanie Greiner 23.08.2025, 14:00
Die Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen feiert in diesen Tagen ihr 60-jähriges Bestehen.
Die Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen feiert in diesen Tagen ihr 60-jähriges Bestehen. (Foto: Jan Hammer)

Köthen/MZ. - Wie ein Ei? Nein, wie ein Ei soll die Null nun wirklich nicht aussehen. Sandy Hammer bittet die Kinder, einen Schritt nach hinten zu gehen. Jetzt ist die Null perfekt, findet die Leiterin der Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen. Und damit auch die 60.