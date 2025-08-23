Chris Böhm ist zu Besuch, um seine Mutter zu sehen und etwas zu entspannen. Zeit, um über seine letzten Erfolge zu reden, findet er trotzdem.

Böhm und seine Mutter im Café. Da ihr Sohn ohne Auto zu Besuch ist, fuhr sie ihn und kam gleich auf ein Schwätzchen mit.

Bitterfeld/MZ. - Chris Böhm, der BMX-Profi und Rekordhalter mit den festen Bitterfelder Wurzeln, ist viel auf Reisen. Von seinem Wohnort nahe der schweizerischen Grenze war er erst vor Kurzem nach Köln gereist, wo er einen der ersten Weltrekorde auf einem E-Scooter aufstellte. Allerdings braucht auch ein Rekordhalter einmal ein Päuschen – in Bitterfeld, dem Ort, in dem er geboren wurde und aufwuchs. Zusammen mit seiner Mutti erzählt er, wie die letzte Deutsche Freestyle-Meisterschaft für Park und Flatland für ihn lief und wie seine nächsten Pläne aussehen.