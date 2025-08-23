Nach einer längeren Pause laden die Wirtschaftsjunioren Anhalt-Bitterfeld im September wieder zur Businesslounge ein.

Wirtschaft trifft sich in der Lounge - Businessrunde eröffnet Bühne für neue Ideen und Kontakte

Bitterfeld/MZ. - Nach einer längeren Pause laden die Wirtschaftsjunioren Anhalt-Bitterfeld am Dienstag, 9. September, ab 17.30 Uhr zur Businesslounge ein. Treffpunkt ist das Restaurant Seensucht an der Goitzsche in Bitterfeld. Erwartet wird ein Abend, an dem regionale Unternehmen, Gründer und Führungskräfte miteinander ins Gespräch kommen, Kontakte knüpfen und Impulse für die Zukunft austauschen.