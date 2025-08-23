Nach zahlreichen Bränden in der letzten Zeit haben Feuerwehrleute aus Raguhn-Jeßnitz und dem Altkreis Bitterfeld eine Extra-Schicht geschoben und gelernt.

Feld brennt unter Kontrolle - Raguhn-Jeßnitzer Feuerwehr übt für den Ernstfall

Bei Retzau übten Feuerwehren aus Raguhn-Jeßnitz und Umgebung das Löschen eines Feldbrandes.

Retzau/MZ. - Brennende Felder und Wälder haben die Feuerwehren im Altkreis Bitterfeld in den vergangenen Wochen immer wieder beschäftigt. Die Kameraden bekamen alle Brände relativ schnell unter Kontrolle und konnten damit noch größeren Schäden verhindern. Aber sie wollen vorbereitet sein für das künftige Einsatzgeschehen und haben deshalb einen Sonderdienst eingelegt.