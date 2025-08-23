Heiko Knopf ist stellvertretender Bundeschef der Grünen. Er forderte jüngst, dass sich seine Partei mehr um die neuen Bundesländer kümmert. Beim Besuch in Merseburg erklärt er, warum der Osten anders ist und wie seine Partei bei der Landtagswahl 2026 eine Chance hat.

Merseburg/MZ. - „Es ist eine tolle Einrichtung. Ich habe von der Krabbelgruppe über den Proberaum bis zur Töpferwerkstatt alles gesehen“, zeigte sich Heiko Knopf nach der Führung begeistert vom Merseburger Mehrgenerationenhaus. Dort hatte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen zuvor mit Parteifreunden und Vertretern des MGH diskutiert und gefordert, solche Einrichtungen dauerhaft zu fördern und die Kommunen durch Land und Bund mit ausreichend Geld auszustatten, damit sie vor Ort überhaupt noch Entscheidungsspielraum haben. Aufgefallen war der 1989 geborene Jenaer Stadtrat zuletzt aber vor allem als Autor eines parteiinternen Papiers, in dem die Forderung aufgemacht wird, die Grünen müssten sich mehr um den Osten kümmern. Darüber sprach mit ihm Robert Briest.