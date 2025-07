Merseburg/MZ. - Das Mehrgenerationenhaus ist Ziel eines Angriffes sowie eines nachfolgenden Einbruchs geworden. Wie Lisa Stöffgen, Leiterin der von der Awo Spi betriebenen Einrichtung in Merseburg, berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstagmittag. Bisher unbekannte Täter beschädigten mit einer Vielzahl von Steinen massiv die Scheibe des „Lio“. So heißt ein Veranstaltungsraum, in dem sich verschiedene, teils linke Jugend- und Studentengruppierungen wie der Kulturverein Sowas e.V., „Die Kante“ oder das Queere Café treffen.

