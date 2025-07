Wirtschaft Mögliche Milliarden-Investition: Entsteht bald ein spektakuläres Mega-Projekt in Eisleben?

Auf dem Gewerbegebiet in Rothenschirmbach könnte schon bald ein spektakuläres Mega-Projekt entstehen. Denn von den bisherigen Plänen für ein Logistikzentrum hat sich der Investor offenbar verabschiedet. Stattdessen soll er deutlich größer denken. Was bisher bekannt ist und was die Stadt dazu sagt.