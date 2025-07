Im Industriepark Zeitz soll die alte Werkbahn wieder flott gemacht werden. In Zukunft können dann etwa 20 Prozent des Güterverkehrs auf die Schiene. Welche Investitionen geplant sind.

Das vorhandene Schienennetz im Industriepark Zeitz soll ertüchtigt werden, hier eine Gleisanlage an der Dr. Fischerstraße.

Alttröglitz/MZ. - Am Montag geht es los: Der Bahnübergang für Güterzüge im Chemie- und Industriepark Zeitz in der Nähe der Firma Puraglobe ist bereits mit rot-weißen Barken gesperrt. Hier wird dann also gebaut. „Wir wollen mehr Güterverkehr auf die Schiene bringen. Wir transportieren zirka eine Million Tonnen Güter pro Jahr, davon aktuell nur drei Prozent auf der Schiene. Unser Ziel ist, 25 Prozent auf die Schiene zu bringen“, sagt Christoph Hansel. Seit genau zwei Jahren ist der Mann aus Leipzig Chef der Infra Zeitz Servicegesellschaft. Diese betreibt den Chemiepark. Die Werksbahn zu ertüchtigen, ist eines seiner großen Ziele und Herausforderungen.