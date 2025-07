„Es hat sich früh herauskristallisiert, dass es später eine Ballsportart wird. Theo konnte noch nicht laufen, hat aber, an beiden Händen gehalten, schon nach jedem Ball geschossen“, erzählt Mutter Aileen Walther. Seit 2020 spielt der Zehnjährige beim SV Merseburg 99 und war in der vergangenen Saison gemeinsam mit Lino Hoffman an der Hälfte aller Tore in der E-Jugend beteiligt.

